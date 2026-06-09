В Орловской области легковушки сбили двух мотоциклистов

Столкновения произошли 8 июня с участием автомобилей ВАЗ.

Около 07:10 на первом километре автодороги «Болхов — Орел — Витебск — Борилово — Злынский Конезавод» в Болховском районе 42-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено) и столкнулся с XAS 300cc под управлением 41-летнего мужчины, двигавшегося навстречу. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в Болховскую центральную районную больницу. Пассажирка «семерки» — девушка 2009 года рождения — госпитализирована в НКМЦ им. Круглой.

Около 22:40 в селе Корсаково 37-летняя женщина за рулем ВАЗ-21213 следовала по улице Молодежной со стороны Рязанцева. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево она не уступила дорогу и столкнулась с Racer RC300CS (без государственных номеров). Водитель мотоцикла (2007 года рождения) получил травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в Орловскую областную клиническую больницу.

Госавтоинспекция Орловской области призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД и быть внимательнее на дорогах населенных пунктов и городов, особенно в утреннее и вечернее время.

«Помните, что находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь!» – подчеркивают в ведомстве.

ИА “Орелград”