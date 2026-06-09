В Орле из-за мигранта приостановили деятельность ИП

Работа предпринимателя приостановлена за неуведомление о расторжении договора с иностранцем.

Постановление о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя вынес Северный районный суд города Орла. Причиной стало нарушение установленного порядка уведомления миграционных органов. Как следует из материалов дела об административном правонарушении, в марте 2026 года предприниматель нарушил требования пункта 8 статьи 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Он не уведомил в установленный срок миграционный орган, о расторжении трудового договора с иностранным гражданином. В соответствии с законом, работодатель обязан направить соответствующее уведомление в миграционные органы в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты прекращения или расторжения договора. В данном случае это требование было проигнорировано. Как сообщила пресс-служба Северного районного суда, в судебном заседании индивидуальный предприниматель вину признал в полном объеме.

Его действия были квалифицированы по части 3 статьи 18.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. При назначении административного наказания суд учел характер совершенного правонарушения, сферу деятельности индивидуального предпринимателя, его имущественное и финансовое положение, а также отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность. ИП назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток.

Тем временем Орловский районный суд приостановил деятельность другого индивидуального предпринимателя, владеющего торговым павильоном в Орле. В данном случае причиной стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, которое создало угрозу распространения массовых инфекционных заболеваний. К такому выводу по итогам внеплановой выездной проверки пришли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Это они выявили грубые нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.

В ходе проверки было установлено, что работники предприятия торговли не соблюдали правила личной гигиены, что, согласно законодательству, может повлечь распространение массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний. По факту выявленных нарушений в отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Также был оформлен протокол о временном запрете деятельности. Как сообщила пресс-служба Орловского районного суда, индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении вмененного ему административного правонарушения. Ему также назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.

ИА “Орелград”