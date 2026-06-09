Врачи из легендарного Бакулевского центра осмотрели орловских пациентов

9.6.2026 | 8:54 Медицина, Новости

В Орле на прием попали  дети с тяжелыми заболеваниями сердца.

Фото: НКМЦ им. З.И. Круглой

5 июня в НКМЦ работали профессор Михаил Зеленикин и врач Вера Донцова из НМИЦ им. А.Н. Бакулева. Такие поездки проходят дважды в год уже много лет. Цель — помочь орловским детям с пороками сердца: уточнить диагноз, решить, когда делать операцию, и подсказать, как наблюдать тех, кто уже прооперирован.

Всего специалисты приняли 109 детей. Из них 15 нуждаются в хирургическом лечении,  17 отправят в реабилитационный центр Бакулевского, троим требуется дополнительное обследование.  Остальным достаточно наблюдаться у кардиолога на месте.

Главврач НКМЦ Людмила Крылова поблагодарила гостей: по ее словам, это огромная помощь и честь. Благодаря таким визитам дети получают шанс на нормальную жизнь — бегать, дышать свободно — без долгих переездов на первом этапе лечения. Она отметила слаженную работу и московских, и местных врачей, которые готовят документы и поддерживают семьи. В центре обещают продолжать эту традицию ради сохранения  здоровья юных орловцев.

ИА “Орелград”


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