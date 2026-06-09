В Орла в сквере имени Иванова завершились археологические исследования

Здесь идут подготовительные работы в рамках запланированного благоустройства.

Об этом сообщили в администрации города.

Благоустройством занимается ООО «СБ Капитал». На данный момент здесь установлены проектные отметки. Также строители вынули грунт в местах, где появятся пешеходные дорожки.

«Специалисты зафиксировали и изъяли ряд находок, представляющих исторический интерес, после чего площадка была передана строителям. В ближайшее время начнётся… активная фаза благоустройства», — рассказал главный инженер компании Алексей Зобанов.

Напомним, работы были приостановлены в апреле. Алексей Зобанов подтвердил, что в сквере нашли предметы, которые относятся к 19 веку — фрагменты старинной плитки, церковные подсвечники и тому подобное.

В то же время археологи продолжают работать на территории у дома по Набережной Дубровинского, 62. Здесь также планируется благоустройство, которое также проводится силами «СБ Капитал».

Как рассказал представитель компании, подрядчик, работая параллельно с археологами, готовится к установке проектных отметок. Ежедневно на объекте задействовано от двух до четырёх единиц техники.

ИА «Орелград»