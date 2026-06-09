В Орловской области ребенок получил ожоги во вспыхнувшей «Оке»

9.6.2026 | 10:29 Новости, Происшествия

Пострадавшему малышу два года.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Накануне, 8 июня, в 12:22 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре  на улице Октябрьской в селе Тросна.  Вспыхнул припаркованный автомобиль «Ока». Когда пожарные прибыли на место, машина уже горела открытым пламенем. До приезда огнеборцев родственники успели вытащить из салона двухлетнего мальчика. Ребенок получил ожоги и был госпитализирован в НКМЦ им. Круглой, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара автомобиль полностью выгорел. Причину возгорания предстоит установить экспертам.

ИА “Орелград”


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