66-летний гонщик Владимир Черевань возвращается в автоспорт

10.6.2026 | 15:53 Новости, Спорт

Орловец примет участие в автогонках в Казани.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Соревнования проходят в эти выходные, 13 и 14 июня. Новость сообщили на официальной странице «Российской серии кольцевых гонок» «ВКонтакте».

«В планах Владимира на этот уик-энд – участие в классе «Супер-продакшн» на немолодом, но весьма быстром автомобиле Seat Leon в монокубковой версии Supercopa», – уточняет источник.

Черевань — один из немногих пилотов, принимавших участие во всех 12 сезонах данной серии гонок. Ранее орловец заявлял о возможном завершении спортивной карьеры.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU