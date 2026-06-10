66-летний гонщик Владимир Черевань возвращается в автоспорт

Орловец примет участие в автогонках в Казани.

Соревнования проходят в эти выходные, 13 и 14 июня. Новость сообщили на официальной странице «Российской серии кольцевых гонок» «ВКонтакте».

«В планах Владимира на этот уик-энд – участие в классе «Супер-продакшн» на немолодом, но весьма быстром автомобиле Seat Leon в монокубковой версии Supercopa», – уточняет источник.

Черевань — один из немногих пилотов, принимавших участие во всех 12 сезонах данной серии гонок. Ранее орловец заявлял о возможном завершении спортивной карьеры.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»