Олег Карпиков представил свою уникальную коллекцию картин орловскому отделению профсоюзов

9 июня члены Федерации профсоюзов Орловской области побывали в небольшой частной картинной галерее, которая была создана почетным гражданином Орла, генеральным директором ООО «Кант» Олегом Карпиковым прежде всего для души. В собранной им уникальной коллекции живописи насчитывается уже порядка 1000 работы. Это преимущественно полотна орловских художников.

Галерея открыта для свободного посещения в будние дни с 9:00 до 21:00, и число посетителей в ней только растет, однако Олег Владимирович нередко приглашает осмотреть экспозицию людей, с которыми его связывают дружба, деловые интересы или просто стремление к созерцанию прекрасного, когда для этого представляется возможность.

Председатель Федерации профсоюзов Юрий Власов посетил галерею во второй раз:

“Выяснилось, что буквально накануне нашего визита Олег Владимирович обновил экспозицию, так что, можно считать, что мне посчастливилось за короткий срок увидеть две выставки, – делится он. – Первое впечатление об обеих – восторг. Верно, что Орловщина богата талантами, но отдельный дар – выбрать и развесить картины разных художников так, чтобы они дополняли друг друга, оставались выдержаны в одном настроении. Насыщенность красок гармонично сочетается с глубиной смыслов, и на это хочется смотреть бесконечно”.

Олег Карпиков и Юрий Власов вместе работали в составе Орловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

“В процессе заседаний комиссии неоднократно поднимались вопросы сохранения, поддержки и развития предприятий. Однако стоит помнить, что комиссия – орган совещательный, – продолжает Юрий Иванович. – Олег Карпиков – это прежде всего человек, который решает подобные вопросы делом. В общей сложности под его началом трудятся порядка 600 человек, предприятия, на которых он работает, развиваются, в полной мере отвечают требованиям современной действительности. При этом Олег Владимирович умеет и зарабатывать, и вкладывать средства. В настоящий момент он хорошо известен как благотворитель. Мне встречались люди, не осведомленные о том, что мы с ним знакомы, и они рассказывали о том, как много он делает для восстановления воинских захоронений в муниципалитетах, о его щедрых вложениях в благоустройство учреждений культуры, в сбережение искусства, в развитие спорта. В этих откликах были неподдельные эмоции и самое искреннее уважение, которое можно заслужить лишь таким образом – хорошими делами”.

Члены Федерации профсоюзов приехали в галерею по приглашению Олега Карпикова, и он подчёркивает, что встреча эта была в первую очередь дружеской.

“Меня радует, что профсоюзы не превратились в некий номинальный орган, – говорит Олег Владимирович. – Они сохранились, живут и активно участвуют в трехсторонних отношениях между профсоюзами, работодателями и властью. При это профсоюз не становится врагом предприятия. Напротив, опыт сотрудничества с Федерацией в очередной раз убедил меня в том, что по-настоящему людей объединяют общие ценности. Любое предприятие заинтересовано в получении прибыли, ведь прибыль – это развитие, достойные зарплаты, улучшение условий труда. С другой же стороны, люди, стабильно получающие хорошую заработную плату и трудящиеся в комфортных условиях, лично заинтересованы в том, чтобы делать свою работу хорошо и вкладывать усилия в развитие своего предприятия и получение прибыли. Получается, что фактически предприниматели и профсоюзы хотят одного и того же, а значит, пространство для успешной совместной работы всегда найдется”.

Источник.