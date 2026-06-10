Более 27 килограммов наркотиков не дошли до потребителей

Десятки наркосбытчиков уже привлечены к ответственности.

Управление Министерства внутренних дел России по Орловской области опубликовало информацию об оперативной обстановке в регионе за январь-апрель 2026 года. Общественно-политическая ситуация в области оценивается как стабильная. Одним из главных приоритетов работы полиции остается противодействие незаконному обороту наркотиков. Так, за четыре месяца текущего года сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было пресечено 129 фактов незаконного оборота наркотических средств.

Из них 108 – это тяжкие и особо тяжкие преступления, 73 преступления были совершены в крупном и особо крупном размере, а 77 преступлений были непосредственно связаны со сбытом наркотиков. Из незаконного оборота за четыре месяца 2026 года было изъято более 27,5 килограмма наркотических средств. К уголовной ответственности уже привлечено 67 лиц.

Так, на днях в Орле полицейские задержали 21-летнюю девушку с крупной партией «синтетики». Как сообщала пресс-служба регионального УМВД, злоумышленницу взяли с поличным на одной из улиц Железнодорожного района областного центра. Как установили полицейские, гражданка 2003 года рождения только что оборудовала три тайника, поместив в них свертки с неизвестным содержимым. При личном досмотре у девушки были обнаружены и изъяты еще 9 аналогичных свертков. Все изъятое было направлено на экспертизу.

Согласно заключению специалистов ЭКЦ регионального УМВД, в свертках находилось синтетическое наркотическое средство. Общая масса изъятого составила почти5 граммов. Задержанная уже дала признательные показания. Она пояснила, что получила запрещенные вещества через интернет-магазин с целью дальнейшего сбыта методом «закладок». В отношении орловчанки следственной частью СУ УМВД возбуждены два уголовных дела по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Помимо уголовных дел, орловские полицейские пресекли 178 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков (линия НОН). К ответственности привлечено 142 физических лица и три юридических лица. По решениям судов на них наложены штрафы на общую сумму 469 тысяч рублей. Важной составляющей антинаркотической работы остается профилактика. Так, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД провели в этом году уже 107 профилактических мероприятий с охватом аудитории около 6,4 тысячи человек.

Особое внимание уделяется подрастающему поколению, среди участников проведенных мероприятий оказалось около трех тысяч несовершеннолетних. В УМВД добавили, что в целях привлечения общественности к противодействию наркоугрозе и пропаганде здорового образа жизни в регионе организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе». К участию приглашаются все желающие. Словом, ведется системная профилактическая работа, направленная на то, чтобы снизить сам спрос на запрещенные вещества, особенно среди молодежи.

ИА “Орелград”