Весной 2026 года туристы все чаще выбирали некурортные регионы

10.6.2026 | 8:55 Новости, Общество

Аналитики ВТБ и сервиса для организации путешествий OneTwoTrip подвели итоги весеннего туристического сезона.

ИА “Орелград”

Выяснилось, что в 2026 году путешественники стали чаще отдавать предпочтение коротким поездкам (в среднем на два дня) и активнее интересоваться некурортными регионами. При этом средняя стоимость проживания за ночь в российских отелях составила 7,7 тыс. рублей, увеличившись незначительно.

Топ-5 самых популярных регионов весны 2026 года:

  1. Санкт-Петербург — 15,6% от всех отельных заказов.
  2. Краснодарский край — 11,9%.
  3. Республика Татарстан — 4,8%.
  4. Московская область — 4,6%.
  5. Свердловская область — 3,4%.

Лидеры по росту популярности, если сравнивать весну 2026 года и 2025, Самарская область — рост на 45,9%,  Ханты-Мансийский АО + 45,7%,  Удмуртская Республика + 44%,  Оренбургская область + 40%,  Астраханская и Ульяновская области (делят 5-е место) — рост на 35% каждая.

Согласно данным ВТБ, весной этого года расходы туристов на отели, билеты и развлечения в популярных регионах выросли всего на 3%, а количество оплат осталось на уровне прошлого года. Больше всего средств на отели потратили в Москве и Московской области  (1,5 млрд рублей), Краснодарском крае (881 млн рублей), Санкт-Петербурге (710 млн рублей), Республике Татарстан (137 млн рублей).

Аналитики отметили, что в путешествиях россияне активно посещали парки развлечений, театры и рестораны.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2026 год

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