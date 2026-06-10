Весной 2026 года туристы все чаще выбирали некурортные регионы

Аналитики ВТБ и сервиса для организации путешествий OneTwoTrip подвели итоги весеннего туристического сезона.

Выяснилось, что в 2026 году путешественники стали чаще отдавать предпочтение коротким поездкам (в среднем на два дня) и активнее интересоваться некурортными регионами. При этом средняя стоимость проживания за ночь в российских отелях составила 7,7 тыс. рублей, увеличившись незначительно.

Топ-5 самых популярных регионов весны 2026 года:

Санкт-Петербург — 15,6% от всех отельных заказов. Краснодарский край — 11,9%. Республика Татарстан — 4,8%. Московская область — 4,6%. Свердловская область — 3,4%.

Лидеры по росту популярности, если сравнивать весну 2026 года и 2025, Самарская область — рост на 45,9%, Ханты-Мансийский АО + 45,7%, Удмуртская Республика + 44%, Оренбургская область + 40%, Астраханская и Ульяновская области (делят 5-е место) — рост на 35% каждая.

Согласно данным ВТБ, весной этого года расходы туристов на отели, билеты и развлечения в популярных регионах выросли всего на 3%, а количество оплат осталось на уровне прошлого года. Больше всего средств на отели потратили в Москве и Московской области (1,5 млрд рублей), Краснодарском крае (881 млн рублей), Санкт-Петербурге (710 млн рублей), Республике Татарстан (137 млн рублей).

Аналитики отметили, что в путешествиях россияне активно посещали парки развлечений, театры и рестораны.

ИА “Орелград”