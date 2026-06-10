На Орловщине упростили получение детских пособий

Губернатор подписал указ о новом порядке выплаты ежемесячного пособия на детей.

Вступил в силу указ, подписанный Вадимом Тарасовым в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области. Указом внесены изменения в порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Документ принят в целях приведения нормативной правовой базы региона в актуальное состояние. Обзор новшеств провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, документ предусматривает упрощение правил получения пособия при рождении последующего ребенка.

Так, введен важный механизм поддержки семей, уже получающих пособие. Если ежемесячное пособие назначено и выплачивается одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, то при рождении последующего ребенка и обращении за назначением пособия не позднее 6 месяцев со дня его рождения больше не применяется требование о том, что среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.

Более того, в этом случае пособие на последующего ребенка назначается в беззаявительном порядке – на основании сведений о рождении, поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия. Выплата устанавливается на тот же период, что и пособие на предыдущего ребенка, но не ранее месяца рождения. Особые условия прописаны для многодетных семей. Так, граждане, воспитывающие детей в возрасте до 17 лет и являющиеся членами многодетной семьи, смогут получать пособие даже в случае, если при обращении за его назначением размер среднедушевого дохода семьи не более чем на 10 процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Орловской области.

Кроме того, уточнен порядок назначения пособия в случае, если заявление подается по месту пребывания или фактического проживания в Орловской области, хотя аналогичное пособие было назначено ранее в другом регионе. В этом случае уполномоченный орган должен сопоставить регионы по ряду критериев: местонахождение налогового агента, назначение соцконтракта, пособия по безработице, пенсии, статус многодетной семьи и др. При несовпадении регионов заявитель вправе представить дополнительные документы, подтверждающие проживание по указанному адресу, например, договор найма жилья, справку о посещении ребенком детского сада или школы.

Если пособие выплачивается одному из родителей на нескольких детей, но периоды выплаты не совпадают, то получатель вправе подать заявление о назначении пособия на всех детей одновременно. Уточнено основание для отказа в назначении пособия. Отказать могут, например, при наличии у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов (включая пособия по временной нетрудоспособности) за расчетный период в размере менее восьмикратной величины минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на дату обращения. Но данное основание не применяется, если заявитель или члены его семьи являются получателями пенсии по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности.

Скорректирован и перечень выплат, исключаемых из расчета среднедушевого дохода семьи. В него теперь включены: единовременные денежные поощрения при присвоении звания «Мать-героиня», награждении орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава»; доходы в виде процентов по номинальным счетам, открытым на детей до 18 лет, находящихся под опекой или попечительством; компенсации взамен бесплатного двухразового питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на дому; единовременные выплаты участникам боевых действий в возмещение ущерба жизни и здоровью.

ИА “Орелград”