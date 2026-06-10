Клычков объяснил свой отъезд в Москву

Губернатор участвует в Международном туристическом форуме «Путешествуй!».

Сегодня — первый день мероприятия. В его рамках состоялось заседание комиссии Государственного совета по туризму. В нём и принял участие орловский глава.

Об этом сам Андрей Клычков сообщил в своих соцсетях.

«Мероприятие стало платформой для конструктивного диалога между представителями государственных структур, бизнес-сообществ и туристических организаций из различных регионов России и зарубежных стран», – рассказал он.

Клычков анонсировал свою поездку в Москву во время прямого эфира в этот понедельник, однако её цель оставалась неизвестной.

ИА «Орелград»