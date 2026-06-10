Вода в кранах орловцев оказалась недостаточно тёплой.

10.6.2026 | 16:10 ЖКХ, Новости

Должностное лицо «Орёлгортеплоэнерго» признали виновным и привлекли к ответственности.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Соответствующая жалоба поступила от жильцов многоквартирного дома на Набережной Дубровинского, 92. Проверка показала, что температура трубопровода горячего водоснабжения недотягивает до нормативных требований.

В итоге должностное лицо «Орёлгортеплоэнерго» привлекли к административной ответственности.

Кроме того, прокуратура выдала генеральному директору АО представление об устранении нарушений. К настоящему моменту необходимые меры приняты.

ИА «Орелград»


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