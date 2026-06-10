Путин объявил благодарность главе Заводского райсуда Орла

Президент отметил работу Натальи Филимоновой.
Орловчанка удостоилась благодарности главы государства с формулировкой «за вклад в укрепление и совершенствования правосудия» и за «многолетнюю добросовестную работу в судебной системе».
Филимонова работает в судебных органах с 1995 года. Трижды она становилась лучшим председателем районного суда Орловской области — в 2011 (как глава Малоархангельского райсуда), в 2018 и в 2021 (уже на нынешней должности).
Кроме того, по итогам 2024 года её признали лучшей судьей районного суда нашего региона. Также она стала победителем Всероссийской премии «Судья года 2024».
ИА «Орелград»