Путин объявил благодарность главе Заводского райсуда Орла

10.6.2026 | 16:00 Новости, Общество

Президент отметил работу Натальи Филимоновой.

Фото: Орловский областной суд

Орловчанка удостоилась благодарности главы государства с формулировкой «за вклад в укрепление и совершенствования правосудия» и за «многолетнюю добросовестную работу в судебной системе».

Филимонова работает в судебных органах с 1995 года. Трижды она становилась лучшим председателем районного суда Орловской области — в 2011 (как глава Малоархангельского райсуда), в 2018 и в 2021 (уже на нынешней должности).

Кроме того, по итогам 2024 года её признали лучшей судьей районного суда нашего региона. Также она стала победителем Всероссийской премии «Судья года 2024».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU