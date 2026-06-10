На амчанина завели уголовное дело за «призрака» в пустом доме

Житель Мценска в третий раз стал фигурантом дела за фиктивную регистрацию иностранцев.

В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который подозревается в фиктивной постановке на миграционный учет иностранного гражданина. Как выяснилось, это уже третье подобное дело в отношении данного гражданина. По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, в ноябре прошлого года амчанин прописал в своем пустующем частном доме, расположенном в одном из сел Мценского района, 26-летнего знакомого-иностранца.

При этом хозяин дома заведомо знал, что иностранец не будет проживать по данному адресу, и не собирался предоставлять ему помещение для реального пребывания. Пресс-служба УМВД в связи с этим напоминает, что фиктивная регистрация иностранцев не только нарушает миграционный учет, но и позволяет злоумышленникам бесконтрольно находиться на территории нашей страны. А это создает дополнительные риски для общественной безопасности.

В отношении подозреваемого отделом дознания МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Сам «гостеприимный» хозяин пояснил полицейским, что оказал незаконную услугу своему знакомому на безвозмездной основе, мол, действовал просто из дружеских побуждений. Настораживает тот факт, что амчанин оказался слишком дружелюбным.

По данным полиции, этот гражданин уже является фигурантом двух других уголовных дел, возбужденных по той же самой статье. В предыдущих эпизодах он также осуществлял фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Кстати, наказание по инкриминируемой ему статье Уголовного кодекса РФ предусматривает широкий спектр санкций, от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

К слову, за четыре месяца 2026 года сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального УМВД было проведено 157 контрольно-надзорных мероприятий. В результате было выявлено 750 административных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности.

По материалам сотрудников органов внутренних дел за отчетный период времени было возбуждено 172 уголовных дела по статьям 322.1, 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса РФ (фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Вынесено 11 решений о депортации, и 11 иностранцев уже депортированы из России. Кроме того, въезд в РФ закрыт 532 «лицам данной категории».

ИА “Орелград”