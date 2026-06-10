На Орловщине после ДТП госпитализировали четверых

Все они ехали в одной машине.

Ещё один человек пострадал, но ему не понадобилась госпитализация, рассказали в ГАИ Орловской области.

Авария произошла накануне около 13 часов на трассе «Орёл — Знаменское». «Лада Ларгус» двигалась в сторону областного центра. В какой-то момент водитель выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Ладой Нивой». Она находилась впереди «Ларгуса» и следовала в попутном направлении. В этот момент водитель «Нивы» поворачивал в левую сторону.

В итоге «Ларгус» съехал с дороги и перевернулся. Четверых пострадавших пассажиров этого автомобиля госпитализировали в Орловскую областную клиническую больницу. Это мужчины 2001, 2002, 1988 и 1981 годов рождения.

Ещё одного пассажира «Ларгуса», 1994 года рождения, доставили в ООКБ, но затем отпустили. Водитель машины, 1998 года рождения, не пострадал.

ИА «Орелград»