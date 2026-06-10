В Орле пресекли дебош в торговом центре

Хулигана задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Орловской области задержали гражданина, устроившего дебош в одном из торговых центров областной столицы. Инцидент произошел вечером в ТЦ, расположенном на улице Металлургов. По информации пресс-службы ведомства, 28-летний уроженец Москвы вел себя неадекватно, оскорблял посетителей и провоцировал драку. На замечания персонала и просьбы прекратить хулиганские действия дебошир не реагировал.

Администрация торговой точки была вынуждена нажать «тревожную кнопку». Прибывшие на место происшествия росгвардейцы оперативно задержали нарушителя общественного порядка. Для дальнейшего разбирательства и составления протокола мужчина был передан сотрудникам полиции. В пресс-службе силового ведомства также отметили, что в настоящее время под охраной подразделений Росгвардии в Орловской области находится более 4 тысяч объектов, квартир и мест хранения имущества граждан.

«Тревожными кнопками» оснащены социально значимые учреждения, объекты образования и здравоохранения. Технические средства охраны проверяются ежедневно. Кроме того, ведется работа по приему под охрану автотранспорта как юридических, так и физических лиц», – уточнили в Росгвардии. Тем временем региональное УМВД сообщило, что в регионе в целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии.

За четыре месяца 2026 года эти сотрудники на постах и маршрутах патрулирования выявили 61 человека, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. За тот же период времени сотрудниками органов внутренних дел области было выявлено 4996 административных правонарушений, которых 4799 правонарушений подпадают под юрисдикцию КоАП РФ.

Так, в январе-апреле 2026 года сотрудниками ОВД было составлено 560 административных протоколов по фактам распития спиртных напитков в общественных местах, 496 административных протоколов – по фактам появления в общественном месте в состоянии опьянения, 325 административных протоколов – по фактам мелкого хулиганства. По статье 10.1 Закона Орловской области за нарушения тишины и покоя граждан за тот же период времени было составлено 197 протоколов.

ИА “Орелград”