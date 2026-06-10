Орловцы стали экономить на мясе

При этом они увеличили расходы на овощи, хлеб и молоко.

Анализ структуры продуктовой корзины показывает, как изменились привычки покупателей под давлением цен. Данные обнародовал Орелстат. Согласно им в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года в минимальной продуктовой корзине среднестатистического жителя Орловской области выросла доля затрат на овощи, фрукты и картофель – с 15,2 процента до 18,9 процента. Также больше средств орловцы стали тратить на молоко и молочную продукцию, доля расходов на которые по сравнению с прошлым годом увеличилась с 22,5 процентов до 23 процентов.

Доля затрат на хлеб и хлебобулочные изделия тоже увеличилась – с 24,6 процентов до 27 процентов. В то же время заметно снизилась доля расходов на мясо (с 21,4 процентов до 16,7 процентов) и яйца (с 3,1 процентов до 2,2 процентов). Вероятно, на структуру потребления повлияла динамика цен. Мясо в Орловской области дорожает медленнее товаров других категорий, поэтому его ценовая доля в корзине падает. Но не исключено, что орловцы просто замещают мясо более дешевыми овощами и хлебом.

«В апреле 2026 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 22 962,7 рубля в расчете на месяц, (по сравнению с мартом 2025 года повышение на 0,1 процента), а условного минимального набора продуктов питания – 7015,6 рубля (по сравнению с предыдущим месяцем снижение на 0,6 процента)», – сообщил также Орелстат, оценивая стоимость жизни в регионе.

«Мониторинг ценовой ситуации в регионе ведется постоянно. В целом, ситуация на потребительском рынке остается стабильной. За два месяца общая стоимость набора из 24 социально значимых продовольственных товаров снизилась на 0,2 процента. Продолжается работа с хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставку и продажу товаров на территории региона, в том числе, в целях установления минимальных торговых наценок на товары первой необходимости. На ярмарках резервируются торговые места для орловских товаропроизводителей», – в свою очередь отметил губернатор Андрей Клычков, выступивший на совещании правительства.

По оценке областного департамента промышленности и торговли, региональный потребительский рынок характеризуется товарной насыщенностью в объемах и ассортименте, соответствующих покупательскому спросу населения. Товарные запасы в организациях торговли имеются в достаточном количестве, заверили в ведомстве. За год – в период с 26 мая 2025 года по 25 мая 2026 года – стоимость социального набора продовольственных товаров уменьшилась на 157,02 рублей – с 5 945,97 рублей до 5788,95 рублей.

«Согласно мониторингу цен, на 25 мая 2026 года население Орловской области имело возможность приобрести набор социально значимых продовольственных товаров по ценам ниже среднестатистических на 2391,82 рублей или 41,32 процента, – сообщила пресс-служба губернатора. – Также за прошедшие два месяца в регионе отмечено снижение средних розничных цен на десять отдельных видов социально значимых продовольственных товаров: яйца куриные, картофель, свинину, рис шлифованный, молоко питьевое цельное пастеризованное, соль поваренную, муку пшеничную, чай черный байховый, масло подсолнечное и масло сливочное».

ИА “Орелград”