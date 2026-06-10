В Орловском наркодиспансере допустили нарушения при закупках

Плановую выездную проверку провели ревизоры губернатора.

Главное контрольное управление губернатора Орловской области провело плановую выездную проверку бюджетного учреждения здравоохранения «Орловский наркологический диспансер». В ходе контрольного мероприятия были выявлены многочисленные нарушения законодательства о контрактной системе, следует из обнародованного отчета о проверке. Она охватила период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Всего было выявлено 19 нарушений.

Наиболее массовый характер носили нарушения при расчете и обосновании начальной максимальной цены контрактов (НМЦК). Так, по мнению проверяющих, сотрудники наркодиспансера в 2025 году дважды определяли НМЦК при отсутствии в коммерческих предложениях коммерческих и финансовых условий закупки. В трех случаях они использовали коммерческие предложения с несоответствующими качественными характеристиками товаров, без подтверждения их идентичности и однородности.

Аналогичные нарушения допускались при закупках лекарственных препаратов. В отчете фигурируют данные еще о шести таких нарушениях по разным эпизодам. В одном случае НМЦК была определена тарифным методом, что не соответствует требованиям части 8 статьи 22 Федерального закона 44-ФЗ. Помимо ошибок в ценообразовании, проверяющие зафиксировали факты ненадлежащего исполнения уже заключенных договоров.

Так, в одном случае был установлен факт просрочки оплаты учреждением оказанной ему услуги. В другом случае был нарушен порядок авансирования. Как следует из отчета, учреждение не исполнило обязанность по обеспечению авансирования по одному из контрактов. Еще в одном случае денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, подрядчику вернули раньше, чем был подписан документ о приемке его работ. Приемка товара с истекшим сроком годности тоже угодила в отчете проверяющих. В нем говорится, что учреждение приняло и оплатило товар, у которого на дату поставки остаточный срок годности составлял менее 12 месяцев, хотя установленные для закупки требования предусматривали, что срок годности должен быть не менее 12 месяцев.

По итогам проверки бюджетному учреждению «Орловский наркологический диспансер» было направлено представление об устранении нарушений. Копия представления была направлена в департамент здравоохранения Орловской области для принятия мер ведомственного контроля. Кроме того, информация о выявленных нарушениях передана в прокуратуру Орловской области для правовой оценки и возможного реагирования.

ИА “Орелград”