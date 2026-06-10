Орловским садоводам упростят процедурные вопросы

Росреестр предложил изменить механизм оформления общего имущества в СНТ.

Владельцы садовых участков в Орловской области смогут оформлять общее имущество своих товариществ по упрощенной процедуре. Росреестр предложил закрепить право собственности на земли общего пользования, инженерные сети и контейнерные площадки в силу закона, сразу после постановки объектов на кадастровый учет. Это избавит садоводов от необходимости проводить общие собрания, рассчитывать доли и собирать дополнительные разрешения.

Как сообщили в Управлении Росреестра по Орловской области, указанная инициатива обсуждается на фоне продолжающегося действия «дачной амнистии». Кстати, в 2026 году она отмечает 20-летие с момента своего первого объявления. В ведомстве напомнили, что «дачная амнистия» была впервые объявлена в сентябре 2006 года. Почти за 20 лет ее действия в Орловской области в упрощенном порядке было зарегистрировано более 64 тысяч прав на недвижимость.

Права за это время были зарегистрированы на 35,3 тысячи земельных участков, 17,4 тысячи индивидуальных жилых домов и 11,3 тысячи садовых домиков. В настоящее время «дачная амнистия» действует в отношении жилых строений и садовых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и садоводства. При этом объект не должен быть признан самовольной постройкой.

В Управлении Росреестра по Орловской области напомнили и о том, что с ноября 2024 года упрощенный порядок распространяется на хозяйственные постройки, технический учет или инвентаризация которых была проведена до 1 января 2013 года. К слову, с начала 2026 года по «дачной амнистии» в регионе зарегистрированы права на почти 2 тысячи объектов недвижимости. Годом ранее за аналогичный период были зарегистрированы права примерно на 1,8 тысячи объектов.

Сама программа продлена до 1 марта 2031 года. Как пояснила исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Орловской области Элина Козлова, сейчас владельцы садовых участков имеют право оформить в общую долевую собственность имущество общего пользования своего СНТ: инженерно-технические коммуникации, контейнерные площадки, земли общего пользования и т.д. Однако процедура требует времени и усилий.

«Росреестр предлагает упростить эту процедуру. Предполагается, что право собственности на общее имущество СНТ будет возникать у садоводов «автоматически» в силу закона, сразу после постановки объектов на кадастровый учет, по аналогии с общим имуществом в многоквартирных домах», – пояснила Элина Козлова. Упрощение процедуры избавит от необходимости получения дополнительных согласований и разрешений, например, при подключении СНТ к ресурсоснабжающим сетям, и позволит сделать это без потери времени и лишних затрат.

ИА “Орелград”