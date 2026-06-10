В Орле появится Доска Почета трудовой славы

Орловский горсовет уже утвердил положение в первом чтении.

Орловский городской Совет народных депутатов до 16 июня 2026 года принимает замечания и предложения по проекту положения «О Доске Почета трудовой славы городского округа город Орел». Документ ранее был рассмотрен парламентариями в первом чтении на прошедшей сессии. Он установит порядок занесения на Доску Почета лучших коллективов и граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

Как следует из проекта, Доска Почета будет расположена в Городском парке культуры и отдыха. Занесение на нее лучших коллективов и граждан будет осуществляться ежегодно по итогам работы за предыдущий календарный год и приурочиваться ко Дню города, который отмечается 5 августа. На Доску Почета могут быть занесены коллективы и работники организаций, предприятий и учреждений независимо от формы собственности, работающих на территории Орла, а также активисты общественных объединений и территориального общественного самоуправления, проживающие в Орле.

Инициаторами выдвижения могут выступать предприятия, учреждения, организации и общественные объединения. Для этого они должны будут направлять в Орловский городской Совет народных депутатов до 1 июня текущего года ходатайство о занесении на Доску Почета, характеристику на кандидата (для граждан), справку о деятельности (для коллективов) и письменное согласие кандидата на обработку персональных данных и размещение фотографии.

Выбирать победителей будет конкурсная комиссия, состав которой утверждается решением горсовета. Критерии оценки для коллективов: рост объемов производства, создание новых рабочих мест, рост зарплаты, улучшение условий труда, участие в городских программах и благотворительности, наличие профсоюзной организации и др.; для граждан – внедрение новых технологий, участие в проектной и общественной деятельности, наличие государственных и муниципальных наград, победы в конкурсах, творческие достижения, успехи в воспитании подрастающего поколения и др.

Конкурсный отбор планируют проводить по 16 отраслям, включая машиностроение и металлообработку, перерабатывающую промышленность, строительство, ЖКХ, транспорт и телекоммуникации, образование, здравоохранение, культуру, физкультуру и спорт, социальную политику, безопасность, СМИ, сферу услуг, малое и среднее предпринимательство, добровольческую и общественную деятельность. Количество мест по каждой отрасли, как для коллективов, так и для граждан, будет определено позднее.

Занесенным на Доску Почета в торжественной обстановке на заседании горсовета, приуроченном ко Дню города, будут вручать свидетельства. В проекте документа имеется и такой пункт: «досрочному исключению подлежат лица, признанные виновными в совершении преступления приговором суда, вступившим в законную силу». Содержание и ежегодное оформление Доски Почета, а также изготовление свидетельств ляжет на администрацию города Орла и будет финансироваться за счет средств городского бюджета.

ИА “Орелград”