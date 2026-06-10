Орловщина поскребет по сусекам на 2,8 миллиарда рублей

Правительство Орловской области утвердило план оздоровления госфинансов на 2026-2030 годы.

Правительство Орловской области утвердило обновленный план мероприятий по оздоровлению государственных финансов региона на период 2026-2030 годов. Документ был разработан во исполнение поручений президента Владимира Путина. Он направлен на мобилизацию доходного потенциала, оптимизацию бюджетных расходов, повышение эффективности межбюджетных отношений, управление госдолгом и снижение кредиторской задолженности. Общий ожидаемый бюджетный эффект от мероприятий по увеличению доходов составит почти 2,85 миллиарда рублей за пять лет.

Найти эти деньги планируется за счет: вовлечения в налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимости; увеличения кадастровой стоимости объектов; повышения пониженных ставок по региональным и местным налогам. Часть средств планируется заработать благодаря мерам по противодействию нелегальной занятости и «серым» зарплатам, проведения контрольных мероприятий в отношении налогоплательщиков с высоким налоговым риском, приватизации и коммерциализации непрофильных активов.

Кроме того, предусмотрена отмена неэффективных налоговых льгот, причем уже по итогам 2026 года бюджетный эффект должен составить 78 миллионов рублей. Также предусмотрена оптимизация бюджетных расходов. Совокупный эффект от сокращения расходов на 2026-2030 годы запланирован в объеме почти 3,4 миллиарда рублей. В частности, планируется оптимизация численности госслужащих путем сокращения штатов на 523 штатные единицы. Планируется пересмотр госзакупок и увеличение доли совместных торгов.

Экономить бюджетные средства предполагается за счет: повышения производительности труда в бюджетном секторе; пересмотра субсидий некоммерческим организациям и юридическим лицам; индексации социальных выплат с учетом требований Минфина России; введения критериев нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки; оценки целесообразности незавершенных объектов капстроительства.

Планом предусмотрено заключение соглашений с муниципалитетами о мерах по оздоровлению муниципальных финансов, предоставление дотаций за качество управления финансами, а также снижение стоимости коммерческих кредитов. Сохраняется мораторий на предоставление государственных гарантий. Отдельным блоком заявлено направление в Минфин России заявления о списании задолженности по бюджетным кредитам в размере 12,85 миллиарда рублей в 2025-2029 годах.

Также запланирована ежегодная инвентаризация и мониторинг просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета области. Общий совокупный бюджетный эффект от реализации всех мероприятий только по итогам 2026 года оценивается в 1,46 миллиарда рублей, с последующим ежегодным снижением до 1,01 миллиарда рублей к 2030 году. Контроль за исполнением плана возложен на департамент финансов Орловской области.

ИА “Орелград”