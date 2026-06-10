В Орле для восстановления трамвайного движения используют резервный фонд

Такое решение приняли на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заседание комиссии состоялось в мэрии Орла.

Напомним, в результате дорожного происшествия 16 мая на улице Пушкина оказалась существенно повреждена трамвайная сеть. Сейчас движение трамваев по Железнодорожному району полностью приостановлено.

«Было повреждено около 90% арматуры и узлов контактной сети. На проведение аварийно-восстановительных работ требуется более 2,1 миллиона рублей», — рассказал гендиректор ТТП Игорь Афонин. Отметим, что ранее он же оценивал стоимость ремонта по-другому (сначала в 1 миллион 188 тысяч, потом уже в 5,4 миллиона).

Также Афонин указал, что после завершения ремонта «Трамвайно-троллейбусное предприятие» подготовит документы и взыщет ущерб с виновника ДТП.

Информацию сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

ИА «Орелград»