В райцентре Орловской области сбили девочку

ДТП произошло накануне вечером.

Происшествие случилось в Хомутово. Молодой водитель (2005 года рождения) ехал на «Ладе Гранте» по местной Комсомольской улице.

Девочка, 2012 года рождения, шла в попутном направлении, по правому краю проезжей части. В итоге водитель допустил наезд на пешехода.

Пострадавшую поместили в машину «Скорой помощи» и доставили в Новодеревеньковскую районную больницу, сообщили в ГАИ Орловской области.

Ранее стало известно, что в нашем регионе перевернулась «Лада Ларгус», в которой ехали шестеро человек.

ИА «Орелград»