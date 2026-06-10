В райцентре Орловской области сбили девочку

10.6.2026 | 11:45 Новости, Происшествия

ДТП произошло накануне вечером.

Фото: vk.com/public99100082

Происшествие случилось в Хомутово. Молодой водитель (2005 года рождения) ехал на «Ладе Гранте» по местной Комсомольской улице.

Девочка, 2012 года рождения, шла в попутном направлении, по правому краю проезжей части. В итоге водитель допустил наезд на пешехода.

Пострадавшую поместили в машину «Скорой помощи» и доставили в Новодеревеньковскую районную больницу, сообщили в ГАИ Орловской области.

Ранее стало известно, что в нашем регионе перевернулась «Лада Ларгус», в которой ехали шестеро человек.

ИА «Орелград»


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