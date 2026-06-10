В Орле планируют отметить юбилей Ермолова

10.6.2026 | 16:20 Новости, Общество

Торжества могут состояться в будущем году.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

4 июня 2027 исполнится 250 лет со дня рождения выдающегося государственного и военного деятеля. В связи с этим в областной администрации прошла встреча с делегацией Фонда «Терское общество любителей казачьей старины».

Впервые такую организацию учредили во Владикавказе в 1909 году. В 2015 общество было воссоздано. Сейчас оно зарегистрировано на Ставрополье.

«Генерал был тесно связан с казаками, особенно во время своей службы на Кавказе в 1816–1827 годах», – напомнили в пресс-службе губернатора Орловской области.

Гости обсудили с орловскими чиновниками возможность проведения «комплекса юбилейных мероприятий». Также делегация посетила памятные места, связанные с Ермоловым — включая могилу генерала на Троицком кладбище.

ИА «Орелград»


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