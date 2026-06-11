«Мираторг-Орёл» уличили в неправильном применении пестицидов

Также предупреждения объявлены ещё трём орловским агрокомпаниям.

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Нарушения выявили сотрудники ведомства — в текущем месяце, при мониторинге электронной системы «Сатурн».

Их допустили ООО «Мираторг-Орёл» и ООО «Артель», а также КФХ «Берёзки» и КФХ «Озерки». В общей сложности, хозяйствующим субъектам выдано 37 предостережений.

Нарушения фиксировались в Покровском и Хотынецком районах. Известно, что компании «применяли незарегистрированные в Реестре пестицидов и агрохимикатов препараты для использования на посевах подсолнечника, яровой и озимой пшеницы, кукурузы, ярового овса» и других сельскохозяйственных культур.

Кроме того, в ряде случаев оказались превышены дозировки таких препаратов, что является нарушением федерального закона.

ИА «Орелград»