Орловщина вошла в туристический автомаршрут «Россия Льва Толстого»

11.6.2026 | 14:23 История, Культура, Новости

Он объединил шесть областей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Соответствующее соглашение подписано на Международном туристическом форуме «Путешествуй!». Одним из участников данного мероприятия стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

К соглашению присоединились Московская, Калужская, Липецкая, Рязанская и Тульская области. Планируется, что регионы организуют обмен опытом и информацией между организациями и объектами туриндустрии, будут помогать друг другу в привлечении краеведов и экскурсоводов, проводить совместные исследования и мероприятия.

Создание нового туристического автомобильного маршрута связано с предстоящей 200-летней годовщиной со дня рождения писателя. Она будет отмечаться в 2028 году.

Ожидается, что реализация данной инициативы поможет достичь целей национального проекта «Туризм и гостеприимство».

ИА «Орелград»


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