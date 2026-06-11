Мужчина облил соседку краской и едва не лишился миллионов

Северный суд Орла рассмотрел иск о возмещении материального ущерба и морального вреда.

11 июня 2024 года примерно в 20 часов 30 минут у дома № 28 по ул. Металлургов мужчина облил женщину жидкостью сине-фиолетового цвета (предположительно гуашью). По словам гражданки, сосед публично угрожал ей расправой, оскорблял, унижал ее человеческое достоинство, в том числе с использованием высказываний о национальной принадлежности, ложно обвинял в употреблении наркотиков.

Истица обратилась в полицию. В ходе проверки было установлено, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «органическое расстройство личности», в связи с чем он был принудительно госпитализирован.

Женщина утверждала, что после инцидента ее психологическое и физическое здоровье резко ухудшилось: появились панические атаки продолжительностью до 1,5 часов (иногда по несколько раз в день), чувство постоянного страха, тревоги, бессонница, а позднее — угнетение зрения. Ей был поставлен ряд диагнозов. Она приобретала лекарственные препараты, общая стоимость которых составила 15 609 рублей 50 копеек. Кроме того, из-за нахождения на больничном женщина не смогла выполнить плановые показатели на работе, что привело к снижению дохода и премии. Ухудшение финансового положения негативно сказалось на возможности приобретения лекарств для престарелого и тяжелобольного отца, находящегося на ее иждивении.

Пострадавшая обратилась в суд. Общая сумма исковых требований составила более 3 000 000 рублей, включая компенсацию морального вреда, расходы на лекарства, утраченный заработок.

В ходе судебного заседания был допрошен свидетель, которая подтвердила лишь факт обливания истицы краской ответчиком 11 июня 2024 года. При этом свидетель не сообщил об оскорблениях со стороны мужчины. Полицией в рамках проверки по факту оскорбления было вынесено постановление об отказе в возбуждении административного дела, поскольку свидетели отказались от дачи показаний. По факту угрозы расправой и хулиганства также отказано в возбуждении уголовных дел за отсутствием состава преступления. В материалах проверок имеются объяснения самого мужчины и его матери о том, что женщина сама спровоцировала конфликт, распылив ему в лицо баллончик.

При вызове скорой помощи в день инцидента женщина жалоб не предъявляла, краска самостоятельно смылась водой, следов ожогов и раздражения не было, и она отказалась от медицинской помощи. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, проведенной позднее, объективных признаков повреждений на кожных покровах не обнаружено.

Для проверки причинно-следственной связи суд назначил дополнительную судебно-медицинскую экспертизу. Прямую причинно-следственную связь между выявленными заболеваниями и действиями соседа определить не представляется возможным, указали в заключении. Кроме того, эксперт отметил, что в медицинской карте женщины врач-психиатр указал на «демонстративность». За медицинской помощью истица обратилась только через две недели после инцидента.

Суд пришел к выводу, что факт неправомерных действий ответчика (обливания краской) установлен и подтвержден. Эти действия нарушили личное неимущественное благо истицы — ее здоровье, безусловно вызвали нравственные страдания (опасения за жизнь и здоровье), что является достаточным основанием для компенсации морального вреда. Вместе с тем суд отказал в удовлетворении требований о взыскании расходов на лекарства и утраченного заработка, поскольку истец не доказал прямую причинно-следственную связь между обливанием краской и выявленными у нее заболеваниями. Суд определил компенсацию морального вреда в размере 5 000. Также с ответчика в пользу истицы взысканы судебные расходы: 10 000 рублей за проведение судебно-медицинской экспертизы и 3 000 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”