В Орле обокрали магазин парфюмерии

Фигурантку пришлось искать в Брянской области и доставлять в наш город.

Об этом рассказали в управлении МВД по нашему региону.

В полицию обратился владелец магазина разливной парфюмерии. Мужчина рассказал, что из торговой точки прямо из кассы пропало около 76 тысяч рублей.

Орловец назвал и предполагаемую подозреваемую — 23-летнюю девушку, уроженку Брянской области, которая жила в Орле уже несколько лет. Она проходила стажировку в магазине около месяца назад.

Вначале другая сотрудница заметила исчезновение крупной суммы и сама связалась с этой девушкой. Экс-стажёрка не стала отрицать, что взяла деньги, и даже пообещала вернуть всё. Однако проблема так и не решилась «по-хорошему».

Как выяснила полиция, девушка уехала на малую родину. Сотрудники МВД разыскали её и доставили в Орёл.

Уголовное дело возбудили по статье «кража». Фигурантка признала, что потратила деньги по своему усмотрению. Сейчас она находится на свободе, но под обязательством о явке в полицию и суд.

ИА «Орелград»