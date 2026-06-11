Орловец заплатил 112 тысяч рублей, чтобы сохранить права

Судебные приставы взыскали долг с нерадивого плательщика.

Судебные приставы Железнодорожного районного отделения города Орла применили эффективную меру воздействия к местному жителю, задолжавшему по исполнительному производству более 100 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области, ранее суд признал орловца виновником дорожно-транспортного происшествия и обязал его возместить потерпевшей стороне ущерб в размере 421 тысячи рублей.

Долгое время орловец платил нерегулярно и лишь небольшими суммами. В результате чего за ним образовался остаток долга в 112 тысяч рублей. В надежде «расшевелить» недобросовестного плательщика судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом, то есть запретил ему управлять автомобилем. Как выяснилось, это решение стало для должника критичным, поскольку водительское удостоверение требовалось ему для трудоустройства. Потеря права управления автомашиной фактически перекрыла ему путь на желаемую работу.

Осознав серьезность последствий, орловец в кратчайшие сроки полностью погасил оставшуюся задолженность в размере 112 тысяч рублей. Как только деньги поступили на счет, судебный пристав незамедлительно снял ограничение на право управления транспортным средством. Следовательно, теперь уже бывший должник может спокойно садиться за руль и устраиваться на работу, а потерпевший по дел о ДТП наконец полностью получил причитающуюся ему компенсацию.

Тем временем Новосильский районный суд встал на защиту интересов взыскателя, чьи деньги обесценились за полтора года неисполнения судебного решения. С должника дополнительно взыскана индексация присужденной суммы. Как пояснили в пресс-службе суда, основанием для разбирательства стало судебное же решение, которым с ответчика в пользу кредитора была взыскана задолженность в размере около 55 тысяч рублей. Однако должник не торопился рассчитываться, и фактически судебный акт исполнялся им на протяжении полутора лет.

За это время деньги, как известно, теряют свою покупательную способность из-за инфляции. Чтобы восстановить справедливость, взыскатель обратился в суд с заявлением об индексации присужденных сумм. Изучив материалы дела, Новосильский районный суд удовлетворил требования кредитора. С учетом заявленного периода просрочки суд постановил взыскать с нерадивого должника дополнительно более 6 тысяч рублей. Теперь ответчику придется выплатить не только исходные 55 тысяч, но и компенсацию их обесценивания.

ИА “Орелград”