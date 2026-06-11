В Спасском научат плести маскировочные сети и напишут письма солдатам

В родовой усадьбе Тургенева пройдет патриотическая акция «Родиной горжусь».

В День России, 12 июня, государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» присоединится к патриотической акции «Родиной горжусь». Как сообщили в музее. для гостей акции организаторы подготовили насыщенную программу, которая объединит творчество, память о героическом прошлом и реальную помощь бойцам на передовой.

Мероприятия начнутся в 13:00. Каждый посетитель сможет написать «Письмо солдату» или нарисовать открытку, а также принять участие в чтении стихов о России и конкурсе пословиц о Родине. Центральным событием станет мастер-класс по плетению маскировочных сетей для передовой. Обучать этому важному ремеслу будут опытные мастерицы из волонтерской группы «Амчаночка» из города Мценска. Кроме того, для всех желающих организуют лекцию-экскурсию о партизанском движении, которое действовало в окрестностях Спасского в годы Великой Отечественной войны.

В течение всего рабочего дня в административном здании музея будет работать пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Волонтеры будут принимать продукты питания (лапшу, каши и картофельное пюре быстрого приготовления, шоколад, орехи, сухофрукты, печенье, пряники и сушки), предметы первой необходимости (зубную пасту и зубные щетки, одноразовые бритвы и средства для бритья, бумажные салфетки и полотенца) и медикаменты (жгуты, зеленку, йод, бинты и пластыри, перекись водорода и заживляющие мази).

Как пояснили в музее собранные посылки, а также письма, открытки и готовые маскировочные сети волонтеры группы «Амчаночка» передадут на передовую. Организаторы призывают всех неравнодушных жителей и гостей области присоединиться к акции и внести свой вклад в приближение Победы. Каждая посылка, отправленная из тыла, напоминают они, это не просто груз, а теплая весточка и ощутимая поддержка для тех, кто сегодня защищает страну.

Тем временем уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин совместно с волонтерами доставил гуманитарный груз российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на Глушковском направлении Курской области. В очередную партию помощи вошли не только традиционные предметы снабжения, но и современное техническое средство, необходимое для защиты от атак с воздуха.

Как сообщили в аппарате правозащитника, состав груза был составлен с учетом актуальных потребностей подразделения. В него вошли продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены и нательное белье, а также высокочастотный детектор дронов «Птицелов». Этот прибор позволяет своевременно обнаруживать беспилотники противника, что критически важно для сохранения жизней личного состава и защиты техники. Евгений Лыкин выразил благодарность всем, кто помог собрать и отправить эту партию помощи. Особо бизнес-омбудсмен отметил содействие председателя совета Орловского областного союза потребительских обществ Виктора Найденова, волонтерской группы «Каши от Даши», а также Орловского регионального отделения «Народного фронта».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”