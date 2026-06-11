Роспотребнадзор забраковал на Орловщине ещё четыре пляжа

11.6.2026 | 11:11 Закон и порядок, Медицина, Новости

В то же время один пляж покинул «чёрный список».

Фото: ИА «Орелград»

Управление Роспотребнадзора по Орловской области опубликовало обновлённые данные о качестве воды на официальных пляжах региона.

Ранее ведомство установило, что качество воды не соответствует нормативам на двух таких объектах. Санитарные врачи забраковали пляжи в Орле в городском парке и рядом с областной столицей на пруду Андриабуж.

Теперь последний объект покинул «чёрный список». Однако в него попали три новых пляжа:

  • на реке Липовец (Покровский район, деревня Юдинка),
  • на Неручанском водохранилище (Свердловский район, деревня Васильевка),
  • на реке Мох (посёлок Шаблыкино).

Уточняется, что вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

ИА «Орелград»


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