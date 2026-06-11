Роспотребнадзор забраковал на Орловщине ещё четыре пляжа

В то же время один пляж покинул «чёрный список».
Управление Роспотребнадзора по Орловской области опубликовало обновлённые данные о качестве воды на официальных пляжах региона.
Ранее ведомство установило, что качество воды не соответствует нормативам на двух таких объектах. Санитарные врачи забраковали пляжи в Орле в городском парке и рядом с областной столицей на пруду Андриабуж.
Теперь последний объект покинул «чёрный список». Однако в него попали три новых пляжа:
- на реке Липовец (Покровский район, деревня Юдинка),
- на Неручанском водохранилище (Свердловский район, деревня Васильевка),
- на реке Мох (посёлок Шаблыкино).
Уточняется, что вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.
ИА «Орелград»