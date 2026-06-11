Профориентация школьников в Орловской области изменится

Изменения связаны с соглашениями, подписанными на ПМЭФ-2026.

По данным регионального департамента образования, в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума были заключены важные соглашения, которые повлияют на развитие системы профориентации школьников в Орловской области. Так, Фонд гуманитарных проектов, оператор Единой модели профориентации «Билет в будущее», подписал документы о сотрудничестве с Росмолодежью и ОАО «Российские железные дороги».

Сообщается, что подписи под соглашениями поставили управляющий директор Фонда Иван Есин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Саратов. Партнерство с Росмолодежью откроет перед юными орловцами дополнительные возможности. Теперь акцент будет сделан не только на выборе будущей профессии, но и на формировании социальной ответственности и гуманистических ценностей.

Стороны намерены выстроить «бесшовную» систему сопровождения школьников, от школьной скамьи до первых шагов в карьере. Особое внимание обещают уделять развитию уже зарекомендовавших себя проектов профориентации, таких как «Билет в будущее» и «Россия – мои горизонты». Соглашение также предполагает проведение совместных форумов, образовательных программ, выставок и конкурсов.

По словам экспертов, сотрудничество с РЖД даст, в том числе, орловским школьникам возможность ближе познакомиться с востребованными специальностями. В планах значатся организация профессиональных проб, экскурсий на предприятия и мастер-классов. Кроме того, стороны займутся разработкой методических материалов для школ с учетом региональных особенностей и повышением квалификации педагогов.

К слову, профориентационная работа на железнодорожном транспорте в Орловской области уже ведется. А площадкой для знакомства молодежи с отраслью является «Эксплуатационное локомотивное депо Орел-Сортировочный». Там для школьников регулярно проводят экскурсии. Ребятам показывают производственные процессы изнутри, дают им возможность напрямую пообщаться с действующими сотрудниками. Налажено и взаимодействие с Орловским техникумом путей сообщения имени В.А. Лапочкина. На его базе проходят профессиональные пробы: школьники пробуют себя в роли будущих железнодорожников.

В департаменте образования напомнили, что проект «Билет в будущее» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и охватывает более 30 тысяч учащихся 6-11 классов в Орловской области. Школьники посещают предприятия региона и проходят пробы, получая практический опыт и лучше понимая реальные условия труда. Новые соглашения, заключенные на ПМЭФ, призваны расширить эти возможности и сделать профориентацию еще более эффективной.

ИА “Орелград”