В Орле вновь пытаются продать «проблемные» объекты

Часть выставленных на торги помещений не находит покупателя с 2022 года.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла объявило о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже объектов муниципальной собственности. Соответствующее информационное сообщение опубликовано на официальном сайте мэрии. Торги состоятся 8 июля 2026 года на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ». Большинство объектов продаются уже далеко не в первый раз.

Согласно перечню, из 11 выставленных лотов как минимум девять ранее уже выставлялись на торги, которые признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Попытки реализовать эти помещения предпринимались на протяжении последних трех лет. В «рекордсменах» по числу неудачных торгов значится нежилое помещение на улице Карачевской, 31, общей площадью 131,5 квадратных метров. Попытки продажи безуспешно проводились в 2023, 2024, 2025 и даже в феврале 2026 года. Начальная цена этого лота составит 6,17 миллиона рублей.

Помещение в цоколе на улице Матросова, 48, площадью 47,8 квадратных метров, безуспешно пытались продать уже 17 раз. Последняя дата неудачной попытки – 13 февраля 2026 года. В июле его выставят на торги со стартовой ценой 3,14 миллиона рублей. Административное здание на улице Лесной, 3 – единый лот с землей и гаражом за 22,2 миллиона рублей, не находит покупателя с июля 2024 года.

Самый дорогой лот представляет собой помещение на улице Октябрьской, 30, общей площадью более 3 тысяч квадратных метров, включая земельный участок. Объект оценивается почти в 264,4 миллиона рублей. Но его тоже попытаются пустить с молотка не в первый раз. Первые неудачные торги по нему датируются аж 24 июня 2022 года. При этом помещение имеет обременение, а именно преимущественное право выкупа у арендаторов.

На аукцион выставлены как «трудные» повторные лоты, так и один новый объект. Речь идет о помещении на улице Комсомольской, 260, общей площадью около 1524 квадратных метров. Его начальная цена составит 75,5 миллиона рублей. Ранее оно на торги не выставлялось. Шаг аукциона по большинству лотов составляет 5 процентов от начальной цены, размер задатка варьируется от 10 до 20 процентов в зависимости от стоимости лота.

ИА “Орелград”