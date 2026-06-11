В Орле бесправному мотоциклисту не уступили дорогу

В итоге его пришлось везти в больницу.

Авария произошла накануне в 15 часов 30 минут в Северном районе, на перекрёстке Раздольной и Чешской улиц.

66-летний водитель передвигался на «Ладе Ниве». Автомобилист, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклисту.

24-летний парень управлял Racer RC300-GY8X. Как указали в ГАИ Орловской области, он не имел прав соответствующей категории. Мотоцикл ехал во встречном направлении.

В итоге молодой орловец получил телесные повреждения. Его доставили в Больницу имени Боткина. Врачи осмотрели пострадавшего и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП. В них пострадали двое человек.

ИА «Орелград»