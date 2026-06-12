Администрацию Ливен обязали найти управляющую компанию для дома-изгоя

Интересы жильцов в суде отстояла местная прокуратура.

Ливенский районный суд удовлетворил иск межрайонной прокуратуры и признал незаконным бездействие администрации города Ливны, которая длительное время не могла определить управляющую организацию для многоквартирного дома, оставшегося без обслуживания. Как следует из материалов дела, прокурорская проверка выявила, что в городе имеется многоквартирный жилой дом, услуги по содержанию и ремонту которого фактически никем не оказываются.

Собственники помещений не выбрали способ управления, а администрация не смогла решить проблему через открытые конкурсы. Суд установил, что администрация города неоднократно пыталась провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для этого дома. Однако каждый раз конкурсы признавались несостоявшимися, так как заявки от потенциальных управляющих компаний просто не поступали. Кстати, еще в августе 2025 года Ливенская межрайонная прокуратура вносила представление об устранении нарушений.

Администрация тогда ответила, что готовит очередной конкурс, однако ситуация не изменилась. По данным на март 2026 года, заявок на участие в конкурсах по-прежнему не поступало. Жилищное законодательство обязывает орган местного самоуправления в такой ситуации определить временную управляющую организацию в порядке, установленном постановлением правительства РФ. Однако, как указала в своем иске прокуратура, администрация этого не сделала.

Рассмотрев дело, суд постановил признать незаконным бездействие администрации города Ливны по неопределению временной управляющей организации для управления многоквартирным домом, который стал своего рода изгоем. Он обязал администрацию в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу определить временную УК в установленном порядке. В своем решении суд также подчеркнул, что действующее законодательство не ставит выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду в зависимость от финансовых возможностей.

ИА “Орелград”