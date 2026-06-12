Амчанка обокрала сестру при помощи мобильника

Жительница Мценска перевела себе с чужого счета 235 тысяч рублей.

Жительница города Мценска должна будет выплатить в доход государства уголовный штраф в размере 110 тысяч рублей. Об этом стало известно после вступления в силу обвинительного приговора. Суд первой инстанции ранее признал ее виновной по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину). Как установил Мценский районный суд, рассматривавший дело, подсудимая украла деньги у своей родной сестры.

Преступление было совершено в июльскую ночь 2025 года. Было установлено, что обе сестры в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. Они сидели во дворе дома по месту жительства потерпевшей. В какой-то момент хозяйка дома уснула. У сестры имелся доступ к ее мобильному телефону. Она знала пароль от телефона и от банковского мобильного приложения, поскольку ранее сестра разрешала ей оплачивать покупки через свой счет.

И тогда подсудимая решила свою сестру обокрасть. Она воспользовалась тем, что сестра спит и не может наблюдать за ее действиями. Амчанка взяла чужой мобильный телефон и перевела со счета сестры 235 тысяч рублей на банковскую карту своего сожителя. В судебном процессе тот выступал в качестве свидетеля, поскольку, как решил суд, он не был осведомлен о преступных намерениях своей любимой. Позднее похитительница соврала ему, что выиграла деньги на ставках.

Деньги она потратила по своему усмотрению. При вынесении приговора суд учел, что потерпевшая нигде не работает, а ее ежемесячный доход состоит только из детских пособий и алиментов от бывшего мужа. Сумма в 235 тысяч рублей для нее является значительной и сопоставима с доходом за несколько месяцев. Причиненный ущерб сестра до сих пор ей не возместила. У подсудимой тоже есть маленькие дети, что было учтено при назначении наказания. В итоге воровка была крупно оштрафована.

ИА “Орелград”