Россия – это люди. Олега Карпикова наградили в Глазуновском районе

День России — один из самых «молодых» государственных праздников страны. Он стал символом возрождения нашего государства, величия его истории, нашей всеобщей ответственности за будущее Отчизны.

Не словами, а делом

В преддверии этого дня в каждом регионе, городе и даже небольшом посёлке прошли праздничные мероприятия. В Глазуновском районе в местном Доме культуры состоялся концерт «Пою тебе, моя Россия». Мероприятие, хоть и официальное, получилось по-домашнему душевным. Говорили о главном: о стране, о том, как помочь своим, и о людях, которые не жалеют ни сил, ни денег для родной земли. Гостей поприветствовали временно исполняющий обязанности главы района Роман Усиков, Почётный гражданин района, генеральный директор ООО «Кант» Олег Карпиков и глава Троснянского района Артём Левковский. Долгих речей не было — пожелали мира, добра и порядка в каждом доме. По-деловому, но от души.

А потом по традиции состоялась церемония награждения знаком «За вклад в развитие Глазуновского района». Его получил как раз Олег Карпиков. Человек он в районе известный.

Олег Владимирович – предприниматель, но не из тех, кто держит кошелёк на замке. Он помогает с культурой и образованием: школам покупает спортивный инвентарь, поддерживает изготовление и установку памятников, оказывает помощь в работе музея.

Но есть один поступок, который земляки запомнили особенно. В этом году в рамках патриотического проекта «Свет памяти» меценат за свой счёт установил на братских могилах в Краснослободском сельском поселении и ещё в нескольких деревнях автономные светодиодные светильники. На солнечных батареях. Никаких проводов, никаких счетов за электричество – без копейки из сельского бюджета. Поставил — и светят. Чтобы люди даже ночью видели: здесь покоятся те, кто отдал жизнь за родную землю.

В тот же день такую же награду «За вклад в развитие района» вручили Надежде Крысиной. Она детский врач-педиатр. 30 лет отработала в Глазуновской больнице, на ноги поставила тысячи ребятишек. Сейчас на пенсии, но молодых коллег консультирует, советом помогает. Тоже человек редкой души.

Помощь для СВОих

Дню России предшествовала ещё одна значимая дата. Накануне, 8 июня, вся страна отмечала День социального работника. Праздник не такой громкий, но очень важный. В Глазуновском районе про этих людей тоже не забыли. На концерте их тепло поздравили, вручили Почётные грамоты и Благодарственные письма. Работа у них не сахар: дома престарелых, приюты, реабилитационные центры. Но без них — никак: кому-то слово доброе сказать, кому-то руки подать. Трудятся тихо, без громких лозунгов, и в праздник, и в будни.

Особой строкой в сценарии праздника прошла тема специальной военной операции. Глазуновцы с первых дней подключились к помощи бойцам. Собирали деньги, передавали вещи — и нашим воинам, и в госпитали, и мирным жителям. Неравнодушные жители, предприниматели, фермеры — все вносили свой вклад. И это, не говоря о грузах с гуманитарной помощью, которые регулярно отправляются из Глазуновского района в зону СВО, на новые российские территории.

Благодарственное письмо главы района вручили добровольческому движению «Волонтёры Победы», которым руководит Светлана Зыхорева. Их отметили за участие в сборе и доставке гуманитарной помощи, за активную гражданскую позицию, за человеческую доброту и бескорыстие. Такие же письма получили и другие жители района, кто помогал бойцам чем мог.

Праздничный концерт стал настоящим подарком для жителей. На сцене звучали песни, кружились танцоры — патриотические номера сменялись лирическими. Зрители встречали каждое выступление аплодисментами и улыбками. В зале царила по-настоящему тёплая, дружеская атмосфера. Самым сильным моментом стало исполнение гимна России. Зал встал. Пели все — от мала до велика. Не потому, что так надо. А потому что День России — это праздник свободы и согласия. Когда ты чувствуешь: ты — часть огромной страны, со своей историей, со своими героями и с людьми, которые не жалеют себя для других.

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