Доходы Ливенского района впервые превысили один миллиард

В 2025 году они увеличились на 16,7 процента.

Управление финансов администрации Ливенского района представило на обсуждение депутатов Ливенского райсовета отчет об исполнении бюджета за 2025 год. Доходы составили 1,092 миллиарда рублей, впервые превысив психологическую отметку в 1 миллиард. По сравнению с предыдущим годом они увеличились на 156,388 миллиона рублей, или на 16,7 процента. Расходная часть местного бюджета была профинансирована в объеме 1,077 миллиарда рублей, что составило 95,9 процента от годового плана.

Как следует из отчета, собственные налоговые и неналоговые доходы составили в прошлом году 448,673 миллиона рублей, а годовой план был превышен на 8,4 процента. По сравнению с 2024 годом эти доходы увеличились на 11,6 процента. Положительная динамика отмечена по: НДФЛ, принесшего в казну 344,861 миллиона рублей (прирост 15,3 процента, план перевыполнен на 111,4 процента); акцизам – 34,704 миллиона рублей (прирост 1,1 процента); упрощенной системе налогообложения (УСН) – 6,451 миллиона рублей (прирост 30,9 процента); патентной системе – 5,528 миллиона рублей (прирост 59,6 процента, план перевыполнен на 144 процента).

Кроме того, на арендной плате за землю Ливенский район за год заработал 36,25 миллиона рублей (прирост 66,5 процента), на плате за негативное воздействие на окружающую среду – 2,764 миллиона рублей (прирост 68 процентов), на штрафах и санкциях – 630,06 тысячи рублей (рост более чем в 2 раза). Снижение сборов, на 24,3 процента, зафиксировано только по единому сельскохозяйственному налогу, который пополнил казну на 6,011 миллиона рублей. Безвозмездные поступления из других бюджетов составили 638,574 миллиона рублей, причем по сравнению с 2024 годом они увеличились на 109,1 миллиона.

Расходная часть бюджета сохранила свою социальную направленность, отметили в управлении финансов. Так, на социально-культурную сферу было направлено 844,807 миллиона рублей, или 78,4 процента от всех расходов. Только на заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы за год было направлено 669,88 миллиона рублей, или на 5,4 процента больше, чем годом ранее. В отчете указано, что средняя заработная плата педагогических работников местных школ составила 55 337 рублей (в 2024 году – 51 860 рублей), учителей – 55 498 рублей, педагогов дошкольного образования – 37 669 рублей, работников культуры – 36 595 рублей.

Муниципальный долг Ливенского района составляет 10 миллионов рублей. На его обслуживание за весь прошлый год было израсходовано всего 7,9 тысячи рублей. Муниципальные заимствования в 2025 году не осуществлялись.

ИА “Орелград”