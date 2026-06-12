Прокуратура добилась блокировки уже пяти сайтов по продаже сим-карт

Решения по однотипным искам ранее вынес Колпнянский районный суд.

Вступили в силу сразу четыре решения Колпнянского районного суда Орловской области, удовлетворившего целую серию административных исков прокурора района. Последний просил о признании запрещенной информации на интернет-ресурсах, торгующих сим-картами без заключения договора и предъявления документов, удостоверяющих личность. Доступ к сайтам уже ограничен. Еще в апреле 2026 года суд рассмотрел несколько аналогичных дел. Основанием для обращений стали проверки, проведенные прокуратурой в марте 2026 года.

На сайтах с адресами, содержащими в названиях слова «megasimka» и «simki», предлагалась покупка сим-карт различных операторов связи без паспорта и договора. Прокурорские проверки показали, что вход на ресурсы являлся свободным и не требовал регистрации. Покупателям обещали анонимность, а сим-карты можно было использовать для регистрации в мессенджерах и соцсетях, в том числе в Facebook и Instagram (они входят в структуру Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Для активации подозрительных сим-карт не требовалось использование усиленной квалифицированной электронной подписи, что прямо противоречит законодательству. Суд в своих решениях сослался на Федеральный закон «О связи» и постановление правительства РФ № 1994 от 30 декабря 2024 года. Согласно им заключение договора об оказании услуг связи дистанционным способом возможно только с использованием электронной подписи – усиленной квалифицированной, усиленной неквалифицированной либо простой, полученной при личной явке.

Продажа сим-карт без соблюдения этих требований образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.29 КоАП РФ. Кроме того, такие карты могут использоваться для совершения противоправных действий, поскольку не привязаны к реальной личности владельца. В результате решениями Колпнянского районного суда были признаны запрещенными к распространению на территории Российской Федерации пять интернет-страниц.

Требования еще по двум таким ресурсам прокуратура отозвала, так как на момент рассмотрения исков сомнительная информация с них уже была удалена или доступ к ним был ограничен. Отметим, что все решения суда были обращены к немедленному исполнению. Копии решений незамедлительно были направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и его территориальное управление по Центральному федеральному округу для включения указателей страниц в Единый реестр запрещенной информации.

ИА “Орелград”