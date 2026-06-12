Суд взыскал с управляющей компании компенсацию за ледяную колею во дворе

Советский районный суд рассмотрел иск гражданина к ООО «Управление жилищным фондом г. Орла» о защите прав потребителя.

Собственник квартиры в доме № 2 по улице Генерала Жадова указал, что в январе 2026 года из-за ненадлежащей уборки придомовой территории образовалась снежная колея глубиной 10–15 см, что мешало подъезду легковых автомобилей. На неоднократные звонки в управляющую компанию с просьбой составить акт о нарушениях ему не ответили, а заявки в аварийно-диспетчерскую службу не принимали, ссылаясь, что принимают только аварийные сообщения.

В суде управляющая компания возражала, представляла акты обследования и договоры на уборку спецтехникой, утверждая, что уборка проводилась надлежащим образом. Однако суд, изучив фото- и видеоматериалы истца, данные Орловского гидрометцентра о сильных снегопадах в январе (особенно 12, 13, 15, 17 января), а также детализацию телефонных звонков, установил, что в ряде случаев уборка производилась с нарушением нормативных сроков. Представленные ответчиком акты не опровергают эти факты.

Суд пришёл к выводу, что ответчик ненадлежащим образом исполнял обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома, нарушив права истца как потребителя услуг. В пользу гражданина взыскана компенсация морального вреда в размере 2000 рублей и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования — 1000 рублей. Также с управляющей компании взыскана госпошлина в бюджет города — 3000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд в течение месяца.

ИА “Орелград”