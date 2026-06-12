Спецзоны для семечек установили на Орловщине

12.6.2026 | 14:00 Новости, Экономика

В Сосковском районе появились сразу две зоны для производства семян.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Департамент сельского хозяйства Орловской области издал два  приказа об утверждении границ специальных семеноводческих зон для производства семян гибрида подсолнечника Воронежский 643 на территории Сосковского района. Документы были разработаны в соответствии с Законом «О порядке установления специальных семеноводческих зон на территории Орловской области».

Специальные семеноводческие зоны установлены для компании «Арион» на нескольких земельных участках в Сосковском районе, общей площадью 100 га. На этих участках должен производиться семенной материал подсолнечника. Установление специальной семеноводческой зоны направлено, прежде всего, на создание благоприятных фитосанитарных и технологических условий для производства семян сельскохозяйственных растений, имеющих высокие сортовые качества, говорится в приказах.

Кроме того, решение департамента нацелено на поддержку развития отечественного семеноводства, обеспечение региональных производителей высокоурожайным посевным материалом и снижение зависимости от импортных семян. Кстати, параллельно департамент сельского хозяйства внес  изменения в порядок субсидирования производства картофеля и овощей. Данная мера поддержки также направлена на снижение импортозависимости в отрасли картофелеводства и овощеводства.

Она должна привести к увеличению производства картофеля и овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Так, на 2026 год планируется ввести ставку субсидии на возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, в размере 421,3 рубля на 1 тонну овощей собственного производства. Добавим, что указанные меры поддержки предоставляются  в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU