Спецзоны для семечек установили на Орловщине

В Сосковском районе появились сразу две зоны для производства семян.

Департамент сельского хозяйства Орловской области издал два приказа об утверждении границ специальных семеноводческих зон для производства семян гибрида подсолнечника Воронежский 643 на территории Сосковского района. Документы были разработаны в соответствии с Законом «О порядке установления специальных семеноводческих зон на территории Орловской области».

Специальные семеноводческие зоны установлены для компании «Арион» на нескольких земельных участках в Сосковском районе, общей площадью 100 га. На этих участках должен производиться семенной материал подсолнечника. Установление специальной семеноводческой зоны направлено, прежде всего, на создание благоприятных фитосанитарных и технологических условий для производства семян сельскохозяйственных растений, имеющих высокие сортовые качества, говорится в приказах.

Кроме того, решение департамента нацелено на поддержку развития отечественного семеноводства, обеспечение региональных производителей высокоурожайным посевным материалом и снижение зависимости от импортных семян. Кстати, параллельно департамент сельского хозяйства внес изменения в порядок субсидирования производства картофеля и овощей. Данная мера поддержки также направлена на снижение импортозависимости в отрасли картофелеводства и овощеводства.

Она должна привести к увеличению производства картофеля и овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Так, на 2026 год планируется ввести ставку субсидии на возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, в размере 421,3 рубля на 1 тонну овощей собственного производства. Добавим, что указанные меры поддержки предоставляются в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

ИА “Орелград”