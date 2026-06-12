Власти Мценска отчитались о создании безбарьерной среды

Во Мценске продолжается работа по созданию доступной среды для инвалидов

Администрация города Мценска отчиталась об обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. Отчет уже приняли к сведению депутаты Мценского горсовета. Из него следует, что в городе проживает 2420 инвалидов, в том числе 125 детей-инвалидов, что составляет 7,1 процента местного населения.

Работа по созданию для них безбарьерной среды ведется в рамках плана мероприятий «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Мценске». Эта «дорожная карта» рассчитана до 2030 года. Документ направлен на помощь инвалидам в преодолении барьеров во всех сферах жизнедеятельности. Власти отмечают, что в городе уже проведен комплекс мероприятий по созданию безбарьерной среды.

Так, в муниципальных образовательных организациях и учреждениях культуры установлены пандусы, поручни и кнопки вызова, а также проведено благоустройство территории. Созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. Учреждения оснащены специальным учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием. Проводится обучение и повышение квалификации учителей-дефектологов, логопедов, психологов и тьюторов. В настоящее время учреждения образования посещает 199 детей-инвалидов.

На базе МБУ «Мценский Дворец культуры» работает хор ветеранов из 12 человек и специализированная группа людей с ограниченными физическими возможностями «Надежда» из 19 человек. Коллектив занимается жестовым пением, танцами, пантомимой и миниатюрами. С 2024 года Дворец культуры реализует социокультурный проект «Размыкая круг». Он направлен на привлечение творчески активных людей к проблеме социальной интеграции детей-сирот, детей с ОВЗ, пожилых людей и инвалидов, находящихся в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием.

На базе библиотеки им. И.А. Новикова реализуется инклюзивная практика «Литературно-краеведческий проект «Писатели Орловского края» для Мценского отделения Всероссийского общества слепых. В краеведческом музее проводятся экскурсии для инвалидов и детей-инвалидов. Ежегодно проводятся открытые турниры города для инвалидов по шашкам, шахматам, дартсу и плаванию. В 2024 году в микрорайоне «Коммаш» была открыта детская инклюзивная площадка, адаптированная для детей с двигательными, ментальными и сенсорными особенностями развития.

Власти также отмечают, что в городе создана муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда. В ее состав входят представители администрации, управляющих компаний, соцучреждений, общественных организаций инвалидов и социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитников Отечества».

За период с 2022 года она обследовала девять жилых помещений, из них шесть обустроены с учетом потребностей инвалидов в соответствии с их индивидуальными программами реабилитации и абилитации. В феврале 2026 года была утверждена муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов и маломобильных групп населения (доступная среда) в городе Мценске» на 2026-2028 годы. Финансовое обеспечение программы составляет 1,35 миллиона рублей.

ИА “Орелград”