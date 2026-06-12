У КСП возникли вопросы к одной из мценских школ

Нарушения выявлены при оплате труда работников.

Контрольно-счетная палата города Мценска провела проверку эффективности и целевого расходования субсидий в средней школе № 7. Проверка охватила 2025 год, и в ее рамках были выявлены нарушения, в том числе финансовые, на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. Как следует из отчета КСП, представленного ранее на обсуждение депутатов Мценского горсовета, проверка выявила системные проблемы с начислением заработной платы.

Так, аудиторы указали на дробление ставки делопроизводителя: оплата по этой должности производилась трем сотрудникам, хотя фактически работу выполнял один человек. Учителю информатики выплачивалась стимулирующая надбавка «за использование ресурсов сети Интернет, организацию работы школьного сайта», хотя эти функции прямо прописаны в его должностной инструкции. Плюс была начислена доплата за работу с лабораторным оборудованием учителю, не входящую в его обязанности.

Заместителю директора была выплачена премия «за добросовестное исполнение должностных обязанностей». Но контролеры отметили в своем отчете, что добросовестное исполнение обязанностей – это норма, а не основание для премии. В 28 случаях сотрудникам устанавливалась доплата за расширение зоны обслуживания без их письменного согласия, как того требует Трудовой кодекс РФ. Устав школы не предусматривает наличие структурных подразделений, однако в штатном расписании числится 1,5 ставки заведующей библиотекой. На должность заместителя директора по административно-хозяйственной части был назначен сотрудник, не имеющий высшего образования и требуемого стажа руководящей работы, который должен составлять не менее 5 лет.

Вопросы у КСП возникли и к учредителю школы, которым является управление образования администрации города Мценска. Оно, по мнению проверяющих, допустило ряд нарушений при формировании и контроле муниципального задания. Так, в муниципальное задание на 2025 год были включены такие виды деятельности, как дополнительные общеразвивающие программы технической и социально-педагогической направленности, не указанные в уставе школы.

Муниципальное задание было утверждено раньше, чем были доведены лимиты бюджетных обязательств. Школа не предоставляла отчеты о выполнении задания за первое полугодие и девять месяцев 2025 года. Учредитель не вносил уточнения в показатели муниципального задания при изменении численности обучающихся, что привело к невыполнению 9 из 16 объемных показателей. Управление образования не утверждало нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, поэтому расчет финансового обеспечения производился без их учета. Отчет о выполнении муниципального задания представлен по неверной форме – федеральной, а не муниципальной, указали в КСП.

По итогам контрольного мероприятия представления были направлены в адрес управления образования и МБОУ «Средняя школа № 7». Информация о результатах проверки также направлена главе города Мценска, в Мценскую межрайонную прокуратуру и Мценский городской Совет народных депутатов.

ИА “Орелград”