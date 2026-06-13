Болховчанин получил приговор за кражу сумочки полицейского

Кражу он совершил из дома своей теперь уже бывшей жены.

Вступил в силу приговор, который вынес Болховский районный суд в отношении местного жителя. Последний был признан виновным по части 3 статьи 158 УК РФ, то есть в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба. Из материалов дела следует, что мужчина похитил золотую цепочку бывшей супруги, ее солнцезащитные очки, а также сумочку сотрудницы полиции, прибывшей на вызов. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

Суд установил, что в августе 2025 года около 22 часов фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому, который арендует его бывшая жена. Проживает она вместе с пятью детьми. Женщина не впустила бывшего супруга, попросила его уйти и закрыла перед ним дверь. Однако на следующее утро, около семи часов, мужчина все-таки проник в дом через окно спальни, которое плохо закрывалось из-за неисправной ручки.

Когда хозяйка вышла из ванной, то обнаружила бывшего мужа в доме. Тот вновь просил разрешить ему остаться, но получил отказ. Потерпевшая вызвала полицию. Прибывшие сотрудники стали разбираться в ситуации. В какой-то момент подсудимый остался в комнате один. Его бывшая жена вышла в другую комнату, чтобы позвонить, а сотрудница полиции вышла на улицу. Этим он и воспользовался.

Из шкафа в прихожей незваный гость похитил золотую цепочку 585 пробы стоимостью 30,4 тысячи рублей и солнцезащитные очки стоимостью 756 рублей, принадлежащие бывшей жене. Кроме того, он забрал с собой сумочку, которую оставила на обувной полке сотрудница полиции. Внутри сумочки находились фонарик, форменная пилотка сотрудника полиции, рулетка и свисток. Все это имущество стоило около полутора тысяч рублей.

Подсудимый с похищенным из дома сбежал. Его бывшая супруга тут же написала заявление в полицию. А сотрудница полиции сама дозвонилась до беглеца и потребовала вернуть ей сумочку. В тот же день на АЗС в Болхове вор передал ей похищенную сумочку, но золотую цепочку и очки так и не вернул. Суд, изучив показания потерпевших и свидетелей, квалифицировал действия похитителя именно как кражу, то есть тайное хищение. Также суд установил, что проникновение в дом бывшей супруги, где она проживает с детьми, было незаконным, так как разрешения мужчина не получал.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства был признан возврат сумочки и признание вины. Подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев. Однако на основании части 2 статьи 53.1 УК РФ оно было заменено на принудительные работы на тот же срок с удержанием 10 процентов из зарплаты осужденного в доход государства. Суд посчитал, что исправление подсудимого возможно без реальной изоляции от общества, но в условиях контроля и принудительного привлечения к труду.

ИА “Орелград”