Орловский Росреестр признан лучшим в стране

Средний срок госрегистрации прав в Орловской области составляет всего один день.

На сегодняшний день средний срок государственной регистрации прав в Орловской области составляет всего один день. Это лучший показатель по стране. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя регионального Управления Росреестра Элина Козлова, принявшая участие в заседании Комитета по предпринимательству в сфере риелторских услуг. Мероприятие состоялось в Торгово-промышленной палате региона.

Элина Козлова также отметила, что количество приостановок учетно-регистрационных действий в Орловской области остается минимальным и составляет всего около 1 процента. Благодаря таким высоким результатам по итогам работы в 2025 году орловское Управление Росреестра вошло в тройку лидеров ведомственного рейтинга, оценивающего деятельность территориальных органов Росреестра по совокупности показателей. А по результатам первого квартала 2026 года оно заняло первое место.

Что касается встречи, то, как сообщила пресс-служба регионального Управления Росреестра, ее участники в ходе живого диалога обсудили актуальные вопросы в сфере государственной регистрации недвижимости. Особое внимание они уделили значимости качественной подготовки пакета документов при риелторском сопровождении сделок, а также новому механизму регистрации сделок с недвижимостью с использованием биометрических данных. По словам Элины Козловой, такая возможность появится уже с 1 июля 2026 года.

«Сейчас продавец недвижимости перед оформлением сделки онлайн должен лично подать в Росреестр заявление о возможности регистрации прав на основании документов, подписанных электронной подписью, – пояснила Элина Ккозлова. – Теперь отметка не понадобится, новый механизм позволит подтверждать личность при электронной регистрации сделок с помощью Единой биометрической системы. При этом документы по сделке должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью».

Ранее ведомство сообщало, что по итогам 2025 года в Орловской области было выявлено 2178 объектов недвижимости, сведения о правообладателях которых внесены в ЕГРН. Зарегистрировано более 6 тысяч ранее возникших прав. С начала 2026 года выявлены и внесены в ЕГРН сведения о правообладателях свыше 700 объектов недвижимости, зарегистрировано 1322 ранее возникшее право. Всего за период действия соответствующего федерального закона в ЕГРН было внесено свыше 22 тысяч сведений о владельцах ранее учтенной орловской недвижимости. А с кадастрового учета снято 25,5 тысячи прекративших свое существование объектов.

ИА “Орелград”