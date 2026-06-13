Ливенцы смогут заниматься спортом бесплатно

В Ливнах утвердили новый порядок использования спортивных объектов.

Глава города Ливны Сергей Трубицин утвердил «Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, включая спортивную инфраструктуру школ и других образовательных организаций во внеучебное время». Новый документ определяет правила использования муниципальных спортивных сооружений для простых граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Под объектами спорта в нем понимаются спортивные сооружения, а также спортивная инфраструктура образовательных организаций, используемая во внеучебное время.

Пользоваться объектами спорта можно в следующих целях: прохождение спортивной подготовки или освоение образовательных программ в области физкультуры и спорта; проведение физкультурных и спортивных мероприятий; привлечение граждан к систематическим занятиям спортом и формирование здорового образа жизни; оздоровление, предупреждение заболеваемости и сохранение здоровья граждан; создание условий для самостоятельных и организованных занятий физкультурой и спортом.

Документом предусмотрены три формы доступа к спортивным объектам: безвозмездная, льготная и платная. Из него следует, например, что безвозмездный доступ возможен в рамках муниципальных заданий учреждений спорта, договоров безвозмездного пользования или договоров о совместной деятельности учреждений. Льготный или платный доступ предоставляется в порядке и на условиях, установленных локальными нормативными актами учреждений спорта и образовательных организаций.

Администрация города также определила, что учреждения спорта и образовательные организации обязаны обеспечить доступ населения к перечню своих физкультурно-оздоровительных услуг, порядку и стоимость их предоставления, а также к правилам поведения на объектах спорта. Кроме того, жители смогут узнать о месте нахождения, режиме работы и правилах посещения объектов спорта на стендах в помещениях и на официальных сайтах учреждений в интернете.

К слову, в Ливнах действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта». Ее целью является создание условий для развития физической культуры и спорта. Она включает в себя три подпрограммы: «Организация, участие и проведение официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий», «Развитие инфраструктуры массового спорта» и «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта». На реализацию мероприятий программы в бюджете города Ливны в 2025 году было предусмотрено 52,6 миллиона рублей, профинансировано – 46,224 миллиона рублей, или 87,9 процента от запланированного объема.

Низкий уровень освоения выделенных лимитов бюджетных обязательства местные чиновники объяснили отсутствием запланированных платежей в 2025 году на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство крытого катка с искусственным льдом. А освоенные денежные средства в 2025 году были направлены на содержание спортивных сооружений, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и обеспечение деятельности спортивной школы города Ливны.

ИА “Орелград”