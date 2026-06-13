Орловские НКО не всегда соблюдают требования своих уставов

Названы типичные нарушения некоммерческих организаций в Орловской области.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области обнародовало итоги проверок деятельности некоммерческих организаций (НКО) в первом квартале 2026 года. В целом работа НКО признана удовлетворительной и соответствующей уставным целям. Однако был выявлен и ряд типичных нарушений, которые допускают общественные, религиозные и прочие некоммерческие организации.

Как следует из ведомственного отчета, в первом квартале 2026 года региональное Управление Минюста провело девять плановых документарных проверок некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Орловской области. Из них три проверки были проведены в отношении общественных объединений, три проверки – в отношении иных некоммерческих организаций, а еще три проверки – в отношении религиозных организаций. Все проверки проводились в соответствии с планом на 2026 год, согласованном в установленном порядке.

Несмотря на то, что деятельность проверенных организаций в целом признана удовлетворительной, Управление Минюста зафиксировало системные нарушения. Прежде всего, это несоблюдение учредительных документов. Из отчета следует, что орловские НКО не соблюдают положения, предусмотренные их собственными уставами. Нарушения в основном касаются периодичности заседаний органов управления, состава органов управления и сроков их переизбрания и рассмотрения органами управления вопросов, не входящих в их компетенцию.

Еще одним типичным нарушением является неразмещение устава НКО на информационном ресурсе Минюста, хотя этого требует Федеральный закон «О некоммерческих организациях». Несвоевременное информирование Минюста об изменении адреса – это третье в списке системное нарушение. Установленный законом срок для такого уведомления составляет семь рабочих дней со дня наступления изменений.

Также региональный Минюст указывает на нарушения отчетной дисциплины. По закону НКО обязаны ежегодно, не позднее 15 апреля, представлять в региональное управление отчет о своей деятельности. Однако проверки показали, что такая отчетность либо не представляется вовсе, либо представляется с опозданием, либо содержит недостоверную или неполную информацию.

Кроме того, некоторые некоммерческие организации используют символику без ее описания в уставе, что является нарушением требований федеральных законов «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях». В отчете подчеркнуто, что отдельные НКО используют на бланках и печатях символику – эмблемы, гербы, флаги и т.п., описание которой отсутствует в их учредительных документах. Другие НКО на собственных сайтах, бланках и печатях указывают свое сокращенное наименование, хотя должны указывать полное наименование.

ИА “Орелград”