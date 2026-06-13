Олег Карпиков: “Никто не должен оставаться в стороне”

Почетный гражданин Орла, генеральный директор ООО «Кант», директор по развитию ЗАО «Счетприбор» Олег Карпиков получил награды от генерала.

Начальник Управления Росгвардии по Орловской области генерал-майор полиции Сергей Ольшанский вручил Олегу Владимировичу Почетную грамоту За оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации и Благодарность от командования, личного состава и Совета ветеранов Управления Росгвардии по Орловской области благодарим Вас за активную деятельность, плодотворное сотрудничество и взаимодействие, направленное на оказание благотворительной помощи по вопросам совершенствования материального и технического обеспечения подразделений Управления.

Казалось бы, каким образом человек, хорошо известный в Орловской области как предприниматель и благотворитель, связан с силовым ведомством?

Ответ прост: как гражданин и патриот, Олег Владимирович с самого начала СВО оказывает поддержку бойцам Росгвардии, оказавшимся в зоне боевых действий.

Регулярная отправка гуманитарных грузов, подарки к праздникам – все это представляется ему самым естественным, что может сделать россиянин.

“Если такая ситуация сложилась, никто не должен оставаться в стороне, – говорит Олег Карпиков. – Оказать посильную поддержку нашим бойцам – просто правильно, ведь им приходится очень нелегко. Самое приятное, что на формирование гуманитарного груза даже не требуется объявлять сборы. Что касается коллектива завода «Счётприбор», достаточно просто обратиться к людям с вопросом: «Мы это сделаем? Мы хотим это сделать?». И люди участвуют. Каждый вносит посильный для него вклад. Мы делаем общее дело, и мне кажется, что дело это хорошее”.

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