Орловских чиновников обязали прибраться

Они обязаны ликвидировать свалку и оборудовать контейнерные площадки.

Сразу два районных суда Орловской области встали на сторону прокуроров, потребовав от местных властей устранить нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В одном случае речь идет о несанкционированной свалке в Новосильском районе, в другом – о ненадлежащем оборудовании площадок для накопления мусора в поселке Змиевка Свердловского района.

Так, в первом случае Новосильский межрайонный прокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с требованием обязать администрацию района ликвидировать несанкционированную свалку, расположенную вблизи улицы Пионерская в городе Новосиль. Как пояснили в пресс-службе Новосильского райсуда, прокуратура выяснила, что на землях, собственность на которые не разграничена, в не предназначенном для этого месте неустановленными лицами складировались бытовые отходы.

Суд иск удовлетворил и признал бездействие органа местного самоуправления незаконным, указав, что администрация не приняла мер к устранению нарушений прав граждан на благоприятную окружающую среду. Администрацию обязали в месячный срок ликвидировать свалку. Параллельно Свердловский районный суд рассмотрел административное дело по иску Орловского природоохранного межрайонного прокурора. Ранее совместная проверка с участием специалистов Центра гигиены и эпидемиологии выявила системные нарушения в организации сбора ТКО в Змиевке.

Было установлено, что места накопления твердых коммунальных отходов не соответствуют требованиям СанПиН. Из иска следовало, что там нет подъездных путей и твердого асфальтового или бетонного покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых вод. Не нашли проверяющие и «ограждений, препятствующих распространению отходов». Кроме того, эти площадки не внесены в утвержденный реестр, то есть фактически являются нелегальными.

Также выяснилось, что для жителей ряда улиц фактически сохраняется так называемый мешковый бестарный сбор мусора, который, по мнению прокуратуры, орган местного самоуправления надлежащим образом не организовал. Из иска следовало, что согласованные графики вывоза такого мусора в поселке отсутствуют, а места погрузки не определены. Впрочем, представитель администрации в суде не оспаривал выявленные факты.

Как сообщила пресс-служба Свердловского районного суда, бездействие администрации района признанно незаконным. Ее обязали обеспечить создание и обустройство площадок накопления ТКО на территории Змиевки в строгом соответствии с санитарными требованиями. Оба указанных решения еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в вышестоящей инстанции.

ИА “Орелград”