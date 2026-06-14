В Болхове планируют сохранить дефицит бюджета

Местные власти утвердили бюджетный отчет и внесли поправки в бюджет.

Болховский городской Совет народных депутатов внес изменения в бюджет на текущий год. Доходная часть увеличена на 17,9 миллиона рублей, или до 112,425 миллиона рублей. Она возросла за счет дополнительных межбюджетных трансфертов и поступлений от приватизации муниципального имущества. Расходы выросли на те же 17,9 миллиона рублей, до 113,85 миллиона рублей. Большая часть дополнительных средств, а именно 15 миллионов рублей, будет направлена на дорожное хозяйство, а оставшиеся 2,9 миллиона рублей – на общегосударственные вопросы.

Прогнозируемый дефицит бюджета на 2026 год сохраняется на уровне 1,425 миллиона рублей. Такой дефицит сложился в городе по итогам первого квартала 2026 года. Его планируется покрыть за счет остатков средств на счетах. Бюджетные параметры на 2027 и 2028 годы остались без изменений. Депутаты также утвердили отчет об исполнении бюджета города за первый квартал 2026 года. Из него следует, что фактическое поступление доходов за январь-март составило 20,406 миллиона рублей, или 21,6 процента от годового плана.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 20 процентов от плана года, или на сумму 7,592 миллиона рублей. Из них налог на доходы физических лиц (НДФЛ) принес в местную казну 3,597 миллиона рублей (14,8 процента плана), единый сельхозналог (ЕСХН) – 2,298 миллиона рублей (117,9 процента плана), акцизы на нефтепродукты – 635,8 тысячи рублей (21,9 процента плана), земельный налог – 433,2 тысячи рублей (11,5 процента плана), налог на имущество физических лиц – 191,9 тысячи рублей (5,6 процента плана).

Неналоговые доходы поступили в сумме 435,2 тысячи рублей, или 28,4 процента плана, главным образом за счет аренды земельных участков. Безвозмездные поступления из других бюджетов составили 12,814 миллиона рублей, или 22,6 процента плана. Расходы местного бюджета за первый квартал исполнены на 20,8 процента от плана года, или в размере 19,968 миллиона рублей.

Основные направления расходования средств: национальная экономика – 13,974 миллиона рублей (23,3 процента плана). На содержание дорог уже направлено 12,764 миллиона рублей. Однако ремонт дорог и искусственных сооружений в первом квартале не начинался, но в настоящий момент контракты находятся на исполнении. На общегосударственные вопросы Болхов уже потратил 4,031 миллиона рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – 1,815 миллиона рублей. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы в первом квартале вообще не производились.

ИА “Орелград”